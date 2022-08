Reddingspoging mislukt, Pleinbios gaat definitief niet door: hoe kon het zo misgaan?

met kaartje Net op tijd voor het warme weer: waarschu­wing voor blauwalg in Kralingse Plas ingetrok­ken

Goed nieuws voor wie komende dagen wil afkoelen in de Kralingse Plas: de waarschuwing voor blauwalg in het water is ingetrokken. Daardoor hoeven zwemmers zich ook geen zorgen meer te maken over eventuele gezondheidsklachten.

2 augustus