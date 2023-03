Reddingsactie voor kust Hoek van Holland: werkschip maakte water, twee opvarenden gered

indebuurt.nl Deze toffe dingen doe je dit weekend in Rotterdam (3 – 5 maart)

Trek een lekkere Rotterdammer bij zijn staart, want het is het eerste weekend van maart. Heb je voorjaarsvakantie of keihard gebikkeld op kantoor? Het maakt allemaal niet uit. De agenda staat vol met leuke dingen, jij hoeft alleen nog uit te kiezen wat je gaat doen. Geniet ervan!