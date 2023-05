Reconstructie van dodelijk ongeluk waarbij drie mensen omkwamen: ‘Geen schijn van kans’

Update/met video Bewoners uit woning gered na explosie in Rotterdam-Zuid: ‘Niemand snapt waarom hun dit overkomt’

Na enkele dagen van rust hebben in Rotterdam in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw twee explosies plaatsgevonden. Eerst was er een ontploffing in Spangen (West), een paar uur later in Vreewijk (Zuid). De bewoners van het pand op Zuid moesten door de brandweer uit hun woning worden gered.