Rechterlijke macht reageert voor het eerst op in rug getrapte agent-affaire

Beschoten man (44) slaat ruit restaurant in om zich te verstoppen na drugsruzie

15:25 Een 44-jarige Rotterdammer heeft afgelopen nacht de ruit van een restaurant aan het Dolf Henkesplein op Katendrecht ingeslagen, in een poging zich daar te verstoppen voor zijn belagers. De man was in zijn been geschoten na een drugsruzie met twee andere Rotterdammers. De mannen van 32 en 27 jaar zijn aangehouden.