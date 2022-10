Rechter stemt in met vrijspraak voor laatste Waterfront-verdachte

Auto slaat over de kop op A4 bij Beneluxtun­nel, bestuurder kruipt berm in

Even voor 4.30 uur vrijdagochtend is op de A4 vlak bij de Beneluxtunnel, in de richting van de A20 naar knooppunt Kethelplein een auto over de kop geslagen. De bestuurder, een 22-jarige Amsterdammer, raakte gewond maar was aanspreekbaar. Een ambulance heeft hem naar het ziekenhuis gebracht.

10:02