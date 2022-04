Rechter schrikt van hoge eis tegen relschoppers bij Feyenoord en legt alleen werkstraffen op

Nee, de politie aanvallen was absoluut niet het doel van zijn reis naar Rotterdam, afgelopen mei. Net als alle andere verdachten wilde S.W. (21) uit Zwijndrecht alleen ‘zijn’ Feyenoord aanmoedigen voor de wedstrijd tegen Ajax een dag later. Vanaf het dijkje bij trainingscomplex 1908, waar de supporters vanwege corona niet welkom waren. Waarom hij dan een bivakmuts meenam? ,,Ik heb daar geen verklaring voor.’’ ,,Om op te zetten als ik een fakkel zou afsteken. Zodat ik niet herkenbaar op een foto zou staan’’, was de verklaring van medeverdachte D.J. (23) uit het Zeeuwse Hoek.

Eerste keer rellen

Volgens beiden was het de eerste keer dat ze in zulke rellen terecht waren gekomen. Hetzelfde zeiden de andere verdachten, uit Dordrecht, Zwijndrecht, Strijen, Zeist en Rotterdam. De rellen kwamen ook onverwacht. Het is een vaste traditie dat supporters vanaf afstand de spelers aanmoedigen met fakkels en ander vuurwerk.

Quote Ik was gefrus­treerd dat we niet naar de training mochten

Een soortgelijke actie had echter een paar maanden eerder verontwaardiging opgeroepen, mede omdat niemand zich aan de coronaregels had gehouden. Daarom moest deze keer iedereen zijn vuurwerk inleveren. De eerste supporters deden dat, de volgende weigerden. De sfeer sloeg om, de ME kwam in actie. ,,Ik was gefrustreerd dat we niet naar de training mochten’’, stelt J.

Exact weten wat te doen

Ook volgens hun strafbladen was geen enkele arrestant eerder opgepakt bij rellen. Toch leken zij exact te weten wat ze moesten doen: een bivakmuts opzetten of een mondkapje voor hun gezicht houden. En hun capuchon tot over hun oren trekken, ‘want het was koud’. De gestraften gooiden van alles richting de ME, van vuurwerkbommen tot fakkels, stenen, palen en een houten balk. ,,Een veldslag’’, aldus het OM, dat vindt dat zulk geweld tegen agenten met celstraffen bestraft moet worden. ,,Deze mannen met hun hoody’s en bivakmutsen hebben geen enkel ander doel dan geweld gebruiken tegen de politie.’’ Met die celstraffen ging de rechter dus niet mee.

Op de vraag waarom deze jonge mannen, die allemaal een baan of studie hebben en geen schulden, zich lieten meeslepen, kwam geen bevredigend antwoord. Net als dat antwoord er niet kwam bij al die andere rellen in Rotterdam, van avondklok tot Coolsingel. Uiteindelijk werden ze gepakt omdat ze op beelden werden herkend.

Rond het stadion van Feyenoord staan jaar na jaar weer nieuwe jongens in de voorste linie die zich laten meeslepen. ,,De rode draad bij deze rellen is het geweld tegen de politie’’, aldus het Openbaar Ministerie.

Schouder aan schouder tegen politie

Veelal is dat vooraf gepland als een supportactie, zoals later ook gebeurde rond de wedstrijden tegen PEC Zwolle en Ajax, toen de tribunes nog leeg moesten blijven. Veelal zonder elkaar te kennen zoeken de jonge mannen schouder aan schouder de confrontatie met ME’ers. Ze gooien vuurwerk dat ze hebben meegenomen of ter plekke hebben gekregen. Ze trekken een bivakmuts aan of maken zich op een andere manier onherkenbaar. De ME’ers staan in de frontlinie als er harde vuurwerkbommen ontploffen, waarbij sommige bij deze laatste training gehoorschade opliepen.

Een verdachte schrok schijnbaar zo van de eis, dat hij plotseling onwel werd. De zaak tegen hem wordt later voortgezet. Net als de zaak tegen de verdachte die door anonieme tipgevers was herkend. Een politiemedewerker had een andere naam genoemd bij het zien van de foto van deze relschopper. Dit zat niet in het dossier. ,,Dat doet bij mij wel de wenkbrauwen fronsen’’, aldus de rechter.

