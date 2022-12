Rechter maakt gehakt van verhaal huisfeestje en geeft celstraf aan Amsterdammer voor plaatsen explosief

De Amsterdammer stelde op weg te zijn naar een huisfeestje. Hij was afgezet door een automobilist, die eerst zou gaan tanken en hem daarna weer zou komen ophalen. De politie ging zeven adressen langs met het huisnummer dat de verdachte noemde, maar nergens was die nacht in juli een huisfeestje.

‘Nog rekening openstaan’

De ontploffing in Gouda was het sluitstuk van zes beschietingen en explosies in een paar dagen tijd die de politie met elkaar in verband brengt. Het grootste deel van de adressen was in Rotterdam. Er zou volgens de politie ook een link zijn met de recente beschietingen in Krimpen aan den IJssel en Spijkenisse waar op de deur een onheilspellende boodschap verscheen. Zo werd in Krimpen de tekst ‘tik tak‘ en een klokje gespoten.