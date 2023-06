Recherche doorzoekt woning Ridderkerk en vindt 11 kilo cocaïne en 100.000 euro in cash

TU breidt flink uit, maar niet in Delft: ‘Aantal studenten gaat in thuisstad juist omlaag’

De TU Delft wil de komende jaren veel meer ingenieurs opleiden om grote maatschappelijke problemen op te lossen, maar in Delft is geen plek. Daarom opent de universiteit een nieuwe vestiging in buurstad Rotterdam. ,,We gaan het aantal studenten in Delft terugbrengen.”