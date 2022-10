Reacties op Koningsdag: ‘Mensen kunnen rekening niet betalen, waarom dan hier miljoenen aan uitgeven?’

column Het zou mooi zijn als meer helden, die ooit uit Rotterdam vertrokken, op hun oude dag terugkeren

Zal niet zeggen dat de bekendmaking dat Lee Towers in Rotterdam komt wonen het leukste nieuws was deze week, want ik heb dinsdagavond toevallig ook bijzonder genoten van een voetbalwedstrijd op tv. Maar het voelt toch fijn dat onze Lee na Bolnes, Krimpen en Scheveningen op zijn 76ste alsnog landt waar hij hoort.

7 oktober