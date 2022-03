Rauwe melk is voor veel mensen een nachtmerrie, maar bij de Floating Farm verkopen ze er steeds meer van

ik zeg je Nova (17) baalde als een stekker toen ze meteen een bekeuring kreeg: ‘Kan er eerst een waarschu­wing af?

Waar hun opa en oma spreken over Rotjeknor, hebben zij het over Roffa. Zijn volwassenen druk met huisje-boompje-beestje, zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Ze zijn 17, bijna volwassen, wonen in of rond Rotterdam en doen hun verhaal. Nova van Meurs baalde als een stekker toen ze meteen een bekeuring kreeg zonder een voorafgaande waarschuwing: „Het leek wel of die handhaver er lol in had.”

30 maart