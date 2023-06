Rattenhotels vernield en één zelfs gestolen: gemeente plaatst stickers ter waarschuwing

Theater­voor­stel­ling zet stadion van Sparta op z’n kop: ‘Dit is het hoogst haalbare’

Het is in maar liefst 106 jaar tijd nooit eerder vertoond: een theatervoorstelling in het stadion van het Rotterdamse Sparta. Alles blijkt uit de kast getrokken om het mogelijk te maken. Voor het stuk is zelfs een metershoog podium opgebouwd, bleek al tijdens de eerste voorstellingen. ,,Dit is het hoogst haalbare.’’