Ras-Rotterdammer Guy runt zijn webshop met alleen maar Rotterdamse producten vanuit... Capelle

Twee mannen overvallen in Pirandel­los­traat, politie zoekt daders en onderzoekt rol slachtof­fers

In een woning in de Rotterdamse Pirandellostraat zijn twee mannen van 45 en 50 jaar overvallen. De politie is op zoek naar de drie daders. Ook onderzoekt ze de rol van de slachtoffers, die eveneens als verdachten zijn aangemerkt.

15 september