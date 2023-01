Rapper verdacht van oplichting met merkkleding; justitie wil ruim een ton van hem hebben

Het wilde de nu 29-jarige rapper maar niet lukken om met zijn muziek door te dringen tot het grote publiek. Toch bereikte hij de Nederlandse televisie, al was dat in negatieve zin. Het programma Opgelicht?! zat hem lange tijd op zijn hielen en besteedde meerdere uitzendingen aan zijn frauduleuze praktijken. Tientallen gedupeerden die afgeprijsde designkleding bestelden en betaalden, maar nooit toegestuurd kregen, deden aangifte tegen hem .

Grote kortingen

De rapper bond zijn voornamelijk jonge volgers aan zich met vlogs en videoclips en gebruikte die om hen in de luren te leggen. Met reclameboodschappen verleidde hij de jongeren naar zijn nepwebshops te gaan, waar dure merkkleding en sneakers met grote kortingen werden aangeboden. Ze tuinden er met open ogen in. Er werden bestellingen geplaatst en keurig betaald, maar leveren: ho maar.

Twee jaar geleden werd Joël S.F., zoals hij in het echt heet, op verdenking van oplichting en witwassen op straat aangehouden, nadat de politie zijn huis in de Rotterdamse Provenierswijk uren in de gaten had gehouden. Tot verbazing van politie en justitie werd hij enkele dagen later vrijgelaten. Twee weken geleden is de Rotterdammer opnieuw opgepakt voor oplichting, maar nagenoeg gelijk weer vrijgelaten, hoewel justitie zich daartegen verzette. Zijn advocaat Luciano Newoor zegt vooruitlopend op de rechtszaak niet te kunnen reageren.