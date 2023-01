Radeloze Queena sjouwt gehandicapte zoon elke dag vier verdiepingen omhoog

Rotterdam­mer schiet op voordeur van ex-vrien­din terwijl dochtertje (3) ligt te slapen

Een 25-jarige Rotterdammer moet twee jaar de cel in omdat hij de woning van zijn ex-vriendin in Vlaardingen heeft beschoten. Op dat moment sliep het 3-jarig dochtertje van het slachtoffer in de kamer naast de deur. Niemand raakte gewond.

26 januari