Raadsleden na ‘Schiekadeblok’: ‘Neem regels voor vertrekkende ambtenaren onder de loep’

Automobi­list bekneld na aanrijding met vrachtwa­gen, A29 richting Rotterdam uren afgesloten

Een aanrijding tussen een vrachtwagen en personenauto heeft vanmiddag geleid tot hachelijke momenten voor de automobilist. Die zat na het ongeval bekneld in zijn wagen. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is. Hij is door hulpdiensten uit zijn auto gehaald.

14:11