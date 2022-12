Queen Mary 2 keert nog eenmaal dit jaar terug in Rotterdam

De Queen Mary 2 trok in augustus ook al veel bekijks bij de kade bij de Cruise Terminal. Het was voor de cruiseschipspotters een bijzondere dag aangezien het tien jaar geleden was dat het gracieuze vaartuig voor het laatst koers naar Rotterdam zette.

Na het bliksembezoek in september keert het extravagante schip op maandag 12 december voor de derde keer dit jaar terug naar de Wilhelminakade. De Queen Mary 2 geldt als een weelderig schip van de Brits-Amerikaanse rederij Cunard. De Cunard Line was in 1840 de eerste trans-Atlantische stoomschipverbinding en werd in diverse boeken van Jules Verne opgevoerd. De Queen Mary 2 werd in 2003 door de Engelse koningin Elizabeth II gedoopt en maakte een jaar later haar eerste zeereis.