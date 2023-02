Provincie ziet af van drukmiddel voor komst van windmolens in Schiedam

Schiedam kreeg drie weken geleden de toorn over zich heen van Rotterdam, andere gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Schiedam namelijk zette een streep door de komst van windmolens bij het brakwatergetijdengebied Vijfsluizerhaven en de omgeving van het slibdepot aan de Wiltonhaven. Dat is in strijd met de afspraken die Schiedam met de andere gemeentes in de regio heeft gemaakt. Die hebben gezamenlijk de verplichting om vóór 2025 nieuwe windmolens met een totaal vermogen van 150 megawatt (MW) te realiseren. Die afspraken zijn vastgelegd in een convenant.

Geen actieve bijdrage

De gemeente acht beide plekken niet geschikt, zo maakte de gemeente eind december bekend. De ene plek is eigendom van Rijkswaterstaat, de andere is meer geschikt voor bedrijven. De gemeente besloot daarom zelf geen werk meer te maken van de komst van de twee windmolens . Provinciebestuurder Berend Potjer dreigde met maatregelen.

Volledig scherm Berend Potjer, bestuurder bij de provincie Zuid-Holland. © Provincie Zuid-Holland

Dat vindt hij nu niet meer nodig. ,,Schiedam heeft weliswaar besloten geen actieve bijdrage te leveren als het gaat om ambtelijke en bestuurlijke inzet in het windconvenant, maar wel mee te werken als een vergunningaanvraag wordt gedaan voor de opwek van windenergie’’, aldus Potjer. Hij antwoordt daarmee op vragen van JA21 en de VVD in de provincie Zuid-Holland. ,,Aanleiding was de brief van de gemeente Schiedam aan de provincie waarin zij aangeven zich niet langer in te zetten voor de ontwikkeling van windenergie in Schiedam’’, aldus Potjer.

Vorige week donderdag was er bestuurlijk overleg over de kwestie. ,,De wethouder van Schiedam heeft in bestuurlijk overleg met de convenantspartners voldoende verduidelijkt dat het gemeentebestuur met een positieve grondhouding haar verantwoordelijkheid neemt als het gaat om het in behandeling nemen van een mogelijke vergunningaanvraag.’’ Potjer gaat nog in gesprek met Schiedam hoe het nu verder gaat met de verduurzaming in Schiedam.

Quote We hebben geen nieuwe aanvragen voor het realiseren van een windmolen ontvangen Woordvoerder gemeente Schiedamn

Schiedam heeft ruim twee jaar geleden al de samenwerking met het Schiedams Energie Collectief (SEC) opgezegd. Deze partij had plannen voor de twee windmolens. Mocht een nieuwe partij plannen hebben voor een windmolen in Schiedam, dan zal de gemeente dat beoordelen. ,,We hebben geen nieuwe aanvragen voor het realiseren van een windmolen ontvangen’’, aldus de woordvoerder van Schiedam.

Groenoord

De gemeente geeft aan verder te gaan werken aan verduurzaming in de stad. ,,Om Schiedam verder te verduurzamen werken we op dit moment aan een uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid. Vooruitlopend daarop zet Schiedam op dit moment stevig in op de aanleg van een warmtenet in Groenoord, waar concreet is begonnen met de werkzaamheden in de wijk. We liggen daarmee ruim voor op andere gemeenten.’’ Groenoord is de Schiedamse wijk die als eerste van het gas af gaat.

De woordvoerder wijst ook op de lokale aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma. ,,Bijvoorbeeld door de onlangs voor huiseigenaren georganiseerde groepsaankoop. Voor kleinere maatregelen zijn we na de succesvolle pilot in Groenoord de aanpak van het Energiebespaarteam aan het uitrollen over de hele stad. Uiteraard stimuleren we ook het opwekken van zonne-energie door het plaatsen van zonnepanelen op zowel woningen als bedrijfspanden.’’

