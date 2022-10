Protesterende ‘rebellen’ met namaakolie overgoten

Vriend krijgt twaalf jaar celstraf voor stichten brand waarbij Janeth om leven kwam

Diogo B. (39 jaar) krijgt twaalf jaar celstraf voor het stichten van de brand in Capelle aan den IJssel in een flat op de twaalfde verdieping, waarbij zijn vriendin Janeth om het leven kwam. ,,Hij is haar en de andere bewoners niet te hulp geschoten en heeft geen alarm geslagen bij de hulpdiensten’’, zei de rechter bij de uitspraak.

27 oktober