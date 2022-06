Protest tegen ‘mannen-college’: Rotterdamse politici in het wit in de raadzaal

Teleurstel­lend dat er maar één vrouw in nieuw college zit, vinden vrouwen: 'Dit kan anno 2022 echt niet meer’

,,De politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten’’, zei oud-minister Els Borst ooit. En tóch is dat wat er in Rotterdam gebeurt. Ongeveer dan, want van de negen wethouders is er slechts één vrouw. In Vlaardingen zijn de kaarten anders geschud: daar is de helft van de wethouders vrouw.

