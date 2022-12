Proef met deelscooters in Capelle uitgedraaid op een mislukking, stad trekt de stekker er uit

Wethouder Rik van Woudenberg (D66, verkeer) is teleurgesteld. ,,Het is jammer dat twee bedrijven zijn afgehaakt’’, zegt hij. ,,Er is nu te veel onzekerheid over de toekomst van deelscooters in Capelle. Daarom hebben we helaas moeten besluiten om te stoppen met de proef.’’



Wat ook meespeelt, is dat er in de Tweede Kamer een discussie is losgebarsten over de overlast van deelscooters, meldt hij verder. ,,De uitkomsten van die discussie willen we als gemeente afwachten. Ook is onduidelijk wat de komst van de helmplicht voor snorfietsers op 1 januari gaat betekenen voor het gebruik van de deelscooters. Een laatste argument is dat het beter is nu te stoppen, dan nu te starten met een heel traject van het inrichten van parkeervakken voor slechts één partij.”