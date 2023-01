Prinses Laurentien leest voor aan Rotterdamse kleuters

Is er nog wel een gymles na het bezoek, wil Bryan weten. En is de prinses al binnen of zit ze nog in de auto, vraagt een kleuter. ,,Eerst drinkt ze nog een kopje koffie", zegt juffrouw Suzanne van groep 1/2 van de Notenkraker in Hoogvliet. ,,Vast zodat ze weer energie krijgt”, zegt een leerling. Aan het plafond van het lokaal hangt een slinger van wc-rolletjes. Op de muur zijn twintig knutselwerken van heksen geplakt. Het thema is ‘sprookjes’ legt schooldirecteur Rob van den Berg uit. ,,Hoe bijzonder is het dat er een echte prinses in de klas komt.”