Prijzenregen voor Rotterdamse horeca tijdens Entree Awards

De Entree Awards, ook wel de Oscars van de hospitality-industrie genoemd, zijn maandagavond uitgereikt in Theater Amsterdam. In totaal werden er dertien horeca-vakprijzen uitgereikt, waarvan drie voor Rotterdamse restaurants.

In de categorie ‘Best New All Day Concept’ is Dodo uit Rotterdam tot winnaar uitgeroepen. De jury was zeer onder de indruk van de inrichting. Eigenaar Tan Do verrast met zeven sferen in zeven ruimtes. ,,Alsof je in een film bent.”

Het restaurant van horecaondernemer Tan Do bereidt ontbijt, lunch, diner en cocktails. Er is plek voor 220 gasten die kunnen worden verdeeld over de zeven themaruimtes. DoDo beschikt over een internationale keuken, waar gerechten vanaf de Mediterrane kust tot het Midden-Oosten en Azië over zijn komen waaien.

Zalmhuis in Rotterdam

In de categorie ‘Best New Restaurant & Bar’ is Zalmhuis uit Rotterdam uitgeroepen tot winnaar. De jury heeft zelden een zaak gezien waar de branding zo goed was uitgewerkt en zo geslaagd is als hier. ,,Elke vierkante millimeter is ontworpen zoals-ie moet zijn. Alles is een beleving.”

Restaurant Tres

In de categorie ‘Best New Dining Experience’ van de Entree Awards 2021 is Tres in Rotterdam uitgeroepen tot winnaar. De jury wist het binnen vijf minuten: ,,Dit wordt een heel bijzondere avond en dat gevoel blijft tot je weer naar buiten stapt. Deze zaak springt er echt uit omdat het concept tot in detail is uitgevoerd.”

Tres is een eigenzinnig restaurant met een intieme sfeer waar Nederlandse producten, ambacht en inspirerende smaken de boventoon voeren. Elk gerecht van het 18-gangen tastingmenu vertelt een eigen verhaal.

