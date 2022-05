Prestigieuze Restaurant Awards gedomineerd door Rotterdam: kwart van alle winnaars komt uit Maasstad

Kaaswinkel maakt speciale Feyenoord­kaas voor de finale: ‘Gaat goed samen met een wijntje of biertje’

In kaaswinkel ‘t Kaasplateau in Rhoon is vanaf deze week een wel héél bijzondere kaas te vinden. Namelijk een speciale Feyenoordkaas. ,,Het gebeurt niet vaak dat Feyenoord in een Europese finale staat, dus we moésten er wel iets mee doen,” vertelt winkeleigenaar én Feyenoordfan Tim Berkhout.

