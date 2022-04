Populairste scholen in Rotterdam staan allemaal op de noordoever: ‘Leerlingen uit de wijk vallen buiten de boot’

Brand in basis­school op Rotterdam-Zuid, 200 leerlingen geëvacu­eerd

In de PCB Oranjeschool aan de Putselaan in Rotterdam-Zuid is woensdagochtend brand uitgebroken. De basisschool, waar zo’n 200 leerlingen op zitten, is ontruimd. Een leraar is naar het ziekenhuis gebracht. De school blijft vandaag gesloten.

