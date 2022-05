Populaire Luchtsingel afgesloten om ‘gevaar’, maar wat er aan de hand is, blijft onduidelijk

update Fans onthalen de spelers van Sparta op Het Kasteel met fakkels en muziek

Even was het spannend, maar uiteindelijk werd de Sparta-mars gezongen en gingen de biertjes de lucht in. Na het fluitsignaal van Heracles-Sparta in Almelo klonk een hartstochtelijk gejuich in het Rotterdamse Kasteel, waar de wedstrijd op groot scherm werd vertoond. Later op de avond werd het feest met de spelers voorgezet.

15 mei