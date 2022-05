Popfestival met 2Unlimited en Paul Elstak in Sparta-stadion gaat niet door: te weinig kaarten verkocht

No, no, there’s no limit! En nog tientallen andere meezingers uit de 90s op dit nieuwe festival

Drie dagen meezingen met onverwoestbare hits uit de jaren negentig? Het leek in coronatijd lang volslagen onmogelijk, maar nu wacht toch echt een feest der herkenning. In juni vindt in het Sparta-stadion in Rotterdam een driedaags festival plaats dat duizenden mensen moet trekken, en waar een hele parade aan nationale en internationale artiesten als Blackstreet, 2 Unlimited, Armand van Helden én de Snollebollekes is geprogrammeerd.

