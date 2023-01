Pompen of verzuipen: hoe houden we ons hoofd boven water?

Stel je voor: na een warme zomernacht wordt je wakker en heel de straat staat blank. De auto staat onder water de fietsen in de schuur zijn onbereikbaar. Geen fijne gedachte, maar met voldoende eten en drinken in huis kom je hier doorheen. Maar wat doe je als je met spoed zorg nodig hebt, de reguliere hulpdiensten jouw huis niet kunnen bereiken en zelf geen mogelijkheid hebt de deur uit te gaan? We moeten ons keihard inzetten om onze provincie weerbaar te maken voor de gevolgen van extreme neerslag.

Volledig scherm Simon Bleijenberg © Privé Begin dit jaar concluderen onderzoekers van Deltares namelijk dat heftige regenval, zoals vorig jaar in Limburg, ook in Zuid-Holland gaat voorkomen. Grote delen van Zuid-Holland komen dan dagenlang onder water te staan. Gebieden rondom de grote steden krijgen het het zwaarst te verduren. Ziekenhuizen als het Reinier De Graaf Gasthuis in Delft zijn moeilijk bereikbaar. Tienduizenden mensen krijgen te maken met langdurige wateroverlast en essentiële voorzieningen vallen waarschijnlijk uit.

Het is al lang bekend dat klimaatverandering voor extreme neerslag en droogte zorgt. Dit leidt tot verzakkingen in Rotterdam, Gouda en Dordrecht. Ook neemt een droge bodem minder water op, waardoor als er eenmaal regen valt dit sneller voor problemen zal zorgen omdat water niet snel genoeg wordt opgenomen in de grond. Het feit dat een groot deel van de provincie Zuid-Holland bestaat uit woningen, bedrijventerreinen, wegen en parkeerplaatsen verergert de overlast bij hevige regenval.

Quote Maar wat doe je als je met spoed zorg nodig hebt, de reguliere hulpdien­sten jouw huis niet kunnen bereiken Simon Bleijenberg, Volt

Veel verspreide laagbouw zorgt voor een groot verhard oppervlakte waar regenwater lastig wegstroomt. Daarom moeten we zoveel mogelijk de hoogte in, en niet de breedte in als we woningen bouwen. Bij het bouwen van nieuwe woningen is het belangrijk dat we regenwater zo min mogelijk via het riool afvoeren. Tussen gebouwen moeten we groene stroken aanleggen waar regenwater de grond in kan zakken.

Bomen en struiken

De landbouwsector moet een grote rol spelen in het opvangen van regenwater. Deze opgave biedt ook kansen om extreme hitte tegen te gaan en biodiversiteit te versterken. Tegelijkertijd kan met wateropvang de oogst veilig worden gespeeld. Door bomen en struiken te planten wordt uitdroging van sloten en de bodem tegengegaan. Boeren moeten een belangrijke rol hebben in de duurzame toekomst van Zuid-Holland. Met duurzame subsidies vanuit Europa krijgen boeren een eerlijk en duurzaam verdienmodel.

Om onze provincie leefbaar, bereikbaar en groen - en vooral droog - te houden is het belangrijk dat we deze realiteit erkennen en zoveel mogelijk maatregelen, op grote en kleine schaal, nemen zodat we goed omgaan met de gevolgen van klimaatverandering. Hierbij liggen veel kansen om tegelijkertijd onze natuur en biodiversiteit te verbeteren. Laten we deze kansen volledig benutten. Zo houden we onze voeten droog en ons hoofd boven water.

