Politiechef hekelt cancelcultuur: ‘Agenten zijn huiverig om op te treden’

Vluchtelin­gen blijven welkom in Krimpen, zegt scheidend burgemees­ter: ‘PVV vindt me van de pot gerukt’

Goed beschouwd zou je Krimpen aan den IJssel een klein Gallisch dorpje van naastenliefde kunnen noemen. Want terwijl dit jaar op meerdere plekken in het land de komst van asielzoekers op veel weerstand stuitte, stond de deur van de IJsselgemeente - 30.000 zielen groot - altijd open. Wát Krimpen zo gastvrij voor vluchtelingen maakt, is lastig te benoemen. Zelfs voor vertrekkend burgemeester Martijn Vroom. ,,Het is hier meer dan geloof alleen.”

21 december