Politieagent ging met trillende vullingen over de Stadionweg: ‘Niet erg comfortabel’

Column Lieve Willem, Máx en Amalia, dit is jullie programma op Koningsdag

In Rotterdam zeiken we zelfs goed nieuws graag af. Dus toen maandagmorgen bekend werd dat op Koningsdag 2023 de koning naar hier komt, veranderde voor mijn neus zelfs een stel aimabele, brave burgers in opstandige republikeinen. ‘Wat kost dat wel niet?’ mokten ze. In de krant van een dag later stond boven het stuk over de koning: ‘Laat hem lekker in zijn paleis blijven.’

14 oktober