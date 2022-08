Politie vuurt waarschuwingsschot voor verdachte met groot wapen, blijkt speelgoedwapen

Auto belandt in de bosjes; politie waarschuwt voor gladde wegen

Een automobilist is woensdagmorgen op de A29 bij Barendrecht van de weg geraakt en in de bosjes terechtgekomen. Mogelijk een gevolg van een glad wegdek dat door de regen is ontstaan, aldus de politie. De bestuurder was al verdwenen toen de politie arriveerde.

17 augustus