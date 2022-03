Politie treft in woning harddrugs en vuurwapen aan: 30-jarige man aangehouden

Krimpen deelde waardebon­nen uit in coronatijd: lokale midden­stand met dik 2,5 ton geholpen

De actie met ‘corona-waardebonnen’ in Krimpen aan den IJssel is een doorslaand succes geworden. Alle huishouders in de IJsselgemeente hadden eind vorig jaar, middenin de coronacrisis, een brief gekregen mét een bon ter waarde van 25 euro. Dat bedrag mochten ze vrij besteden bij lokale ondernemers, instellingen en kerken. Zo kreeg de middenstand, die flink te lijden had onder de lockdowns, een fikse steun in de rug.

