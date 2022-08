Politie toont beelden van man die pinde met pas van gedode man

met video Semih (67) gaat na pensioen gewoon door op Turkse muziek­school: ‘Zolang ik leef, blijft het hier open’

Semih Arikan (67) runt een Turkse muziekschool met zeventig leerlingen in Rotterdam-Kralingen. Nu hij gepensioneerd is gaat hij door, want volgens hem kun je alleen hier in de stad nog Turkse instrumenten leren bespelen. ,,Bij andere muziekscholen is er weinig aandacht meer voor wereldmuziek.”

1 augustus