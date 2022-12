Politie schiet verdachte neer die twee mensen en agent aanviel met mes

Rob trekt miljoenen bezoekers met zijn website Lootjestrekken.nl: ‘Het plafond is nog niet in zicht’

Wat 21 jaar geleden begon op een zolderkamertje, groeide uit tot een website die inmiddels door miljoenen mensen over de hele wereld wordt gebruikt als digitale hoed om lootjes uit te trekken. Rob den Breejen, woonachtig in Rotterdam, is één van de mannen achter Lootjestrekken.nl.

3 december