Politie schiet agressieve hond dood na aanval op zijn baasjes

Ergernis over Post­NL-punt in Nieuwer­kerk

In de Oranjebuurt in Nieuwerkerk aan den IJssel is ergernis ontstaan over een recent geopend PostNL-punt aan de Koningin Emmahof 17. Daar kunnen brieven worden gepost, maar ook pakketjes worden afgehaald en retour gestuurd. Het punt ligt echter in een doodlopende straat waar auto’s niet kunnen keren. Gevolg: het naastgelegen plantsoen wordt nu stuk gereden.

4 januari