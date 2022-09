Politie rolt handel in valse designerkleding op, totale waarde 450.000 euro

De politie heeft dinsdagochtend een handel in valse designerkleding in Capelle aan den IJssel opgerold. Er is nog niemand aangehouden. Het Intellectuele Eigendom Fraude Team onderzoekt de zaak.

Op dit moment zoekt de politie uit op wiens naam het huurcontract van het kantoor staat. Ook moet de merkhouder op de hoogte gesteld worden van het misbruik van de merknaam. Die moet dan aangifte doen. ,,Pas als dat allemaal gebeurd is, kunnen we een aanhouding verrichten”, aldus een woordvoerder van de politie.

Na een anonieme tip via het telefoonnummer van Meld Misdaad Anoniem over een verdachte van illegale kledinghandel doorzocht de politie een kantoor in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Rivium Promenade. Daar stonden zakken, rekken en dozen met nep designerkleding . Het gaat om onder andere jassen, truien en broeken maar ook om schoenen, tassen en riemen. De totale verkoopwaarde bedraagt naar schatting 450.000 euro.

Opslag en winkel

De verdachte gebruikte dit kantoor als opslag en winkel. Ook in twee andere kantoren in het bedrijfsverzamelgebouw trof de politie valse merkkleding. De verkoop waarde daarvan is 50.000 euro.

De handel in nagemaakte designerkleding gaat gepaard met zware criminaliteit. zo blijkt uit onderzoek van de politie en de FIOD. ,,De mensen die erin handelen bedriegen de koper."

Ook handelen de verkopers van nepmerkkleren vaak in andere illegale producten zoals drugs en wapens. Een ruimte in Enschede waarin illegale kleding lag opgeslagen en die de politie ontmantelde, was beveiligd met scheermessen. Die zaten onder het rolluik met als doel rovers te weren. Een andere illegale opslag was ‘beveiligd’ met flessen traangas die leeggespoten werden bij opening van het rolluik.

De handel in nepkleren is een groot probleem dat de samenleving ondermijnt, volgens de politie. Dat blijkt ook uit het aantal zaken dat tegen de zwendelaars loopt. React, een stichting die door grote merken is opgericht om namens hen de namaak op de markt te bestrijden, voert in Nederland per jaar zo’n 40.000 zaken.

Volledig scherm Schoenen met nagemaakt designermerk lagen in een kantoor in Capelle aan den IJssel. © Politie

