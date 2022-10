Politie pakt tiener op voor hacken en stelen van tienduizenden digitale zorgdossiers

Carentzorgt.nl levert een netwerkomgeving voor mantelzorgers en zorggebruikers waarmee ze zorg kunnen inkopen bij zorgaanbieders. ,,Er zijn 250.000 cliënten die het digitale systeem gebruiken door heel Nederland, dus ook in Rotterdam en omgeving”, zegt Van Soolingen.

Ook levert het softwarebedrijf een netwerk voor zorgaanbieders zoals Ggz-instellingen in onder andere Rotterdam en omgeving waarin het medisch dossier van patiënten wordt bijgehouden. De beide systemen zijn gehackt.

Persoonsgegevens mogelijk doorverkocht

Volgens de politie is nog niet duidelijk of de gestolen gegevens verspreid of verkocht zijn. ,,Het dataonderzoek neemt enige tijd in beslag.”

Nedap kreeg 17 oktober een melding dat iemand in het systeem had ingebroken. Van Soolingen kan niet zeggen om wat voor melding het gaat, vanwege het politieonderzoek. ,,We zijn het gaan controleren en het klopte. Er was ingebroken.”

Hoe kan dat?, is de vraag aan Van Soolingen. Zat er een gat in het systeem? ,,Nee. Het is niet zo dat de deur open stond. Maar iemand heeft bij wijze van spreken het slot op het systeem met een kleerhanger weten open te krijgen. Binnen anderhalf uur na de melding hebben we deze kwetsbare plek in het systeem kunnen vinden en afschermen.”

Cliëntendossiers gevonden

Na de aangifte startte de politie een onderzoek. Na een doorzoeking van het huis van de tiener uit Krimpen vond de politie gegevensdragers zoals usb-sticks en computers waarop de gestolen cliëntengegevens stonden.

De politie schrijft in een persbericht dat de verdachte is verhoord en is heengezonden. Hij blijft wel verdachte.

