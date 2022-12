Politie ontdekt stalen buisje met explosief in studentenflat in Prinsenland: ‘Lag er al 24 uur’

In een studentenflat aan de Jan Bijloostraat in Prinsenland heeft de politie vrijdagochtend een stalen buisje met daarin een onontploft explosief aangetroffen. De agenten stuitten op het buisje toen zij in de flat onderzoek deden nadat er eerder in de nacht, rond 03.15 uur, vuurwerk was ontploft in de portiek.