Politie ontdekt drugslab in Lekkerkerk, man aangehouden

Vermiste kat voor auto gegooid en doodgere­den: ‘Hij beet in mijn duim’

Een vermiste kat is in Vlaardingen op ‘dieptrieste wijze’ om het leven gekomen. Het beest werd op de Spoorsingel levend voor een aanrijdende auto geworpen. Volgens getuigen gooide een 31-jarige Vlaardinger het beest zelfs zwaaiend aan diens staart op straat. Daarvoor zouden ze hebben gezien hoe hij en zijn vriendin de viervoeter op zijn kop stampten. Bij de politierechter ontkent de verdachte. ,,Hij beet in mijn hand.’’