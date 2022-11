Politie lost waarschuwingsschoten tijdens achtervolging in Rotterdam, inzittenden gevlucht

Als de bierplas­jes en lachgascap­su­les weg waren, werd in Club Blu tot God gebeden. Totdat er werd geschoten

Het was even schrikken voor de rap groeiende kerk Mozaiek010 toen de deuren van discotheek Club Blu in Prins Alexander na enkele schietincidenten plots sloten. Door deze maatregel van burgemeester Aboutaleb was ook de evangelische gemeente haar thuisbasis kwijt. Maar hoop doet leven. Inmiddels is sporthal Schenkel in Capelle aan den IJssel hun godshuis. ,,Al denken we met weemoed terug aan Club Blu.’’

6 november