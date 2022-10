Politie lost twee waarschuwingsschoten bij aanhouding in Rotterdam-Noord

Rotterdam­mers gezocht om gevaarlij­ke bacterie de wereld uit te helpen

Het Erasmus MC zoekt vijfhonderd Rotterdammers die willen meehelpen een gevaarlijke bacterie de wereld uit te helpen. In ons land is er nog nauwelijks iemand ziek van geworden, maar het staat hoog in het lijstje van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO van levensbedreigende infecties.

30 september