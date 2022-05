Politie klaar met ‘scooterjeugd’ met gevaarlijk rijgedrag: ‘Karma doet soms heel veel pijn’

Zo ook vrijdagmiddag in Hendrik-Ido-Ambacht. Een 14-jarige bestuurder en een 16-jarige bijrijder reden over een rotonde op de Antoniuslaan. Ze reden meerdere rondjes, totdat er een politieauto aan kwam rijden. De bestuurder maakte een scherpe beweging om deze auto te ontkomen. ,,Als ze dat niet hadden gedaan, hadden de collega's het waarschijnlijk niet eens doorgehad,’’ aldus een agent van de verkeerspolitie. ,,De bestuurder trok de gashendel ver open en boorde zich toen in een auto die achter de politieauto reed.’’

Gruwelijk letsel

Zowel de bestuurder als de bijrijder liepen hierbij ‘gruwelijk letsel’ op en moesten naar het ziekenhuis, meldt de verkeerspolitie. ,,De bijrijder had met zijn knie de spiegel van de auto afgeschraapt. Zijn knie was, waarschijnlijk door de scherpe delen, verbrijzeld.’’ De in elkaar geknutselde en flink opgevoerde scooter van de jongens zorgde al enige tijd voor overlast in de buurt, zo is te lezen in het Facebookbericht. ‘Pak me dan’, stond er op de achterkant. De politie had al eerder achtervolgingen vroegtijdig afgebroken om te voorkomen dat de jongens zichzelf zouden verwonden.