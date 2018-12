Politie houdt tweede verdachte aan voor dood Humeyra (16)

Vlak na de schietpartij had de politie de 31-jarige ex-vriend van het slachtoffer al aangehouden aan de Bergselaan in Rotterdam. De politie vermoedde al dat de verdachte in een auto naar de school van het meisje was gekomen met minstens twee andere personen. In de zwarte Opel Signum waar de vermeende schutter mee vandoor ging, troffen agenten een vuurwapen aan. De auto en het vuurwapen zijn in beslag genomen. Het is nog onduidelijk wat de rol van deze tweede verdachte is geweest.