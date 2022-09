Politie houdt met getrokken vuurwapens passagier aan in tram

Man (40) die verdacht wordt van fraude duikt in sloot tijdens vlucht voor politie

De politie heeft donderdagavond na een wilde achtervolging twee fraudeverdachten (40 en 36 jaar) in de buurt van de haven van Rotterdam opgepakt. Een van de verdachten had zich in een sloot verstopt. De mannen worden verdacht van skim-fraude bij een pompstation.

29 september