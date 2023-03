Politie houdt man uit Ridderkerk aan voor ram-actie met Audi op A15

Het ongeluk gebeurde in de vroege ochtend van 5 december. Een Rotterdammer, op weg van Heijplaat naar Spijkenisse, stuurde zijn Renault bij het invoegen op de snelweg in een vloeiende beweging van de rechter rijbaan naar de meest linkse.

Plotselinge stuurbeweging

Terwijl de Rotterdammer tegen de vangrail tot stilstand komt, neemt de dader een paar honderd meter verderop de afslag naar de A4, alsof er niets gebeurd is. Het slachtoffer is in shock, maar niet gewond.

Aanhouding na drie maanden

Het kenteken van de Audi is zichtbaar op de camerabeelden, waardoor de politie snel weet wie de eigenaar van de auto is. Of dat de 34-jarige Ridderkerker is die vorige week werd aangehouden, is niet bekend.