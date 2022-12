Politie houdt Chileense vrouw aan vanwege mysterieuze dood Danny (36)

Eis: werkstraf voor stalken officier van justitie die verdachte eerder vervolgde voor stalken

Is het stalken als je websites en sociale media vult met foto's van een officier van justitie, waar je verliefd op bent? Dat is de grote vraag in de zaak tegen een 44-jarige Rotterdamse, tegen wie een werkstraf van 80 uur is geëist. Het OM meent dat de vrouw de officier van justitie stalkte die haar eerder vervolgde voor stalken.

27 december