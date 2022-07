Politie doorzoekt woning elfde verdachte (19) in onderzoek naar aanslagen in Rotterdam-West

Sarah (27) zag van dichtbij wat exposen voor impact heeft: ‘De politie kon niets doen’

Van naaktbeelden tot een ‘onschuldig’ TikTokdansje of een bikinifoto: het verspreiden van beelden via sociale media met als doel iemand te exposen bij vrienden en familie kan enorme gevolgen hebben voor de slachtoffers. Sarah Achahbar (27) doet onderzoek naar het fenomeen en heeft zelf van dichtbij meegemaakt wat exposen, of de dreiging daarvan, met iemand doet en ook hoe lastig het is om hulp te krijgen.

7:24