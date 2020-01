Politie deelt foto's van voortvluchtige moordverdachte Cor Pijnen (36)

18 jaar cel voor moord op Bianca van Es: ‘Dochtertje zal haar moeder nooit leren kennen’

15:44 Barendrechter Stephan K. is vandaag veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf voor het ombrengen van zijn ex-vriendin Bianca van Es (29). Hij doodde haar op 29 november 2018 in haar appartement aan de Luntershoek in de Rotterdamse wijk Zuidwijk. De verdachte ontkende iets met de moord te maken te hebben, maar de rechtbank gelooft hem niet. De rechter stelt dat K. zijn ex op een ‘geraffineerde en gewetenloze wijze’ heeft vermoord. De familie van het slachtoffer reageerde opgelucht op de veroordeling.