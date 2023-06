Politie complimenteert bestuurders Capelle aan den IJssel: ‘Niet één die onder invloed reed’

MET VIDEO/UPDATE Opnieuw explosie bij woning in Beverwaard, 20-jarige Rotterdam­mer aangehou­den

Voor de tweede keer in korte tijd heeft er een explosie plaatsgevonden in de Cortenbachsingel in de wijk Beverwaard in Rotterdam-Zuid. Ook in de nacht van donderdag op vrijdag ging er een explosief af bij een woning. De politie heeft een 20-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident.