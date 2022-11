Politie arresteert Rotterdammer (25) met handelshoeveelheid drugs in café in Terneuzen

Rotterdam Toen Auto’s scheurden over een rubberen kabel, verderop stond de agent klaar om een boete uit te schrijven

Eerlijk is eerlijk, het is nog niet echt de tijd om aan schaatsen op natuurijs te denken. Begin deze week stortten de mussen nog massaal uit de dakgoot van de warmte en verpulverden we − ook in Rotterdam − weer eens een temperatuurrecord. Klimaatverandering of niet, een winter zullen we waarschijnlijk alleen nog maar in naam meemaken, zonder pakken sneeuw, glibberige laagjes ijzel op de stoep en − dus − plezier op de glij-ijzers. Het is deze eeuw even niet anders.

5 november