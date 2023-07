Politie arresteert dieven van vrachtwagenladingen in Rotterdam

Vlak voordat prijzen stijgen, gooien deze mensen nog de tank vol: hier zie je waar jij goedkoop kunt tanken

Drukke tijden voor de pompstations in onze regio: omdat de brandstofprijzen zaterdag omhoog gaan, gooien automobilisten hun tanks nog snel vol. Hier zie je waar je bij jou in de buurt nog goedkoop kunt tanken. ,,We worden uitgemolken.”